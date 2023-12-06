В России куплен последний Volkswagen Taos отечественной сборки

В России был продан последний экземпляр нового кроссовера Volkswagen Taos отечественной сборки.

Фото: "Volkswagen Tiguan 2.0 TSi Highline 4Motion 2012" by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Последний представитель этой модели оставался в калининградском дилерском центре Volkswagen, однако в декабре он был продан.

"Автомобилей Taos, к сожалению, у нас уже нет, потому что поставки давно прекращены, а с пробегом машину еще никто не сдал", — сообщила представитель дилерского центра, слова которой приводит Газета.Ru.

В центре уточнили, что покупателям предлагаются теперь только китайские кроссоверы, например, Jetta VS7.

Предпоследний экземпляр нового Volkswagen Taos был продан в Магнитогорске в конце ноября.