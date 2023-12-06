В России был продан последний экземпляр нового кроссовера Volkswagen Taos отечественной сборки.
Последний представитель этой модели оставался в калининградском дилерском центре Volkswagen, однако в декабре он был продан.
"Автомобилей Taos, к сожалению, у нас уже нет, потому что поставки давно прекращены, а с пробегом машину еще никто не сдал", — сообщила представитель дилерского центра, слова которой приводит Газета.Ru.
В центре уточнили, что покупателям предлагаются теперь только китайские кроссоверы, например, Jetta VS7.
Предпоследний экземпляр нового Volkswagen Taos был продан в Магнитогорске в конце ноября.
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