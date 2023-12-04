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Раскрыты пять самых выгодных подержанных автомобилей в России

2:33
Авто

Рынок подержанных автомобилей насыщен разнообразными предложениями. Даже высококачественные автомобили из Германии и Японии могут не обращать на себя внимание в течение нескольких месяцев, их владельцы вынуждены снижать цены, но не всегда могут найти покупателей. В то время как сегмент рынка с бюджетом от 400 до 800 тысяч рублей остается активным и привлекает большинство сделок.

Раскрыты пять самых выгодных подержанных автомобилей в России
Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Именно здесь происходит интенсивная торговля автомобилями возрастом 10-15 лет, которые хорошо известны российским автолюбителям. Портал njcar. ru провел исследование, выяснив, какие модели пользуются особым спросом у перекупщиков в этом сегменте.

Среди иномарок с возрастом 10-15 лет седан Kia Rio занимает лидирующую позицию в рейтинге ликвидности. Среднее время продажи этой модели составляет около 10 дней, а цены варьируются от 500 000 до 800 000 рублей. Особенно популярны автомобили с автоматической коробкой передач.

На втором месте рейтинга находится еще один корейский автомобиль — Hyundai Solaris, который построен на аналогичной платформе и обладает схожими потребительскими характеристиками. Среднее время продажи этой модели составляет 12 дней, а цены находятся в том же диапазоне — от 500 000 до 800 000 рублей.

Третье место в рейтинге ликвидности занимает отечественная LADA Granta. Эти автомобили продаются в течение двух недель, что также является хорошим показателем. Ценовой диапазон колеблется от 350 000 до 450 000 рублей, при этом можно приобрести достаточно свежий автомобиль.

На четвертом месте среди самых ликвидных автомобилей возрастом 10-15 лет находится Renault Logan второго поколения. Этот седан высоко ценится на вторичном рынке благодаря своей надежности, простоте и энергоемкости подвески. Среднее время продажи таких машин составляет 13 дней, а цены варьируются от 450 000 до 550 000 рублей.

Рейтинг в этом сегменте завершает Volkswagen Polo. Продажа этого автомобиля в среднем занимает около 15 дней. Цена на 10-летние модели колеблется от 500 до 600 тысяч рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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