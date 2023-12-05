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В ГИБДД рассказали, когда сотрудник точно запретит вождение автомобиля

2:15
Авто

В настоящее время временное изъятие водительского удостоверения возможно лишь по решению суда, несмотря на то, что существует ряд нарушений, при которых сотрудник ДПС имеет право немедленно ограничить право управления автомобилем. Журналисты обратились к представителю ГИБДД, чтобы уточнить, в каких случаях инспектор может временно лишить водителя права управления транспортным средством.

В ГИБДД рассказали, когда сотрудник точно запретит вождение автомобиля
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Нарушения, влекущие за собой лишение водительского удостоверения, обязательно рассматриваются в суде. В случае несогласия водителя с решением суда и его намерения подать апелляцию, он обязан сделать это в течение 10 дней.

В течение этого периода водитель сохраняет право управлять своим автомобилем. Однако, если апелляция отклонена и решение суда первой инстанции подтверждено, судебное решение начинает действовать мгновенно, и срок лишения водительских прав начинает тикать. Согласно статье 32.7 КоАП РФ, водитель обязан в течение трех дней после вступления в силу судебного решения предоставить свое водительское удостоверение в местное отделение ГИБДД. Отказ от выполнения этого требования приводит к автоматическому увеличению срока лишения, сообщает njcar.ru.

В ряде ситуаций, предусмотренных статьей 27.12 КоАП, сотрудник ДПС имеет право полностью отстранить водителя от управления автомобилем. Например, отсутствие регистрационных документов на транспортное средство, выявленные неисправности в тормозной системе или рулевом управлении могут послужить основанием для временного отстранения водителя от управления автомобилем.

Кроме того, инспектор имеет право наложить ограничение на управление автомобилем, если водитель лишен прав на управление транспортным средством или за рулем находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Согласно статье 27.12 КоАП, инспектор обязан составить протокол, который должен быть документирован в присутствии двух свидетелей или зафиксирован на видео.

Штрафы ГИБДД с 1 сентября 2023
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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