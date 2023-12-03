В России начали продавать "наши" кроссоверы, собранные в Казани

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Новый внедорожник был замечен у официального дилера в Казани. Идентификационный номер Haval M6 — XZGFE04A5PA321457, где первая буква "X" указывает на производство данной модели на заводе в Тульской области.

Фото: openverse "Haval H6 Coupe Blue 01 China 2016-04-17" by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ожидается, что до конца текущего года в России будет продано приблизительно 1 000 автомобилей Haval M6. Потенциальные покупатели смогут выбирать между моделями с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым "роботом". Согласно источникам, вариант с автоматической трансмиссией стоит на 120 000 рублей дороже. В настоящее время стартовая цена данного автомобиля составляет от 2,08 миллиона рублей, сообщает vonauto.

При условии, что базовая цена поднимется выше 2 миллионов рублей, автомобиль может попасть под программу льготного автокредитования, что обеспечит покупателям выгоду до 20%. Внедорожник оснащен всего одним 1,5-литровым двигателем, который обладает мощностью 143 л. с. и крутящим моментом 202 Нм. В зависимости от выбранной комплектации, Haval M6 предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым "роботом".