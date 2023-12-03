Новый внедорожник был замечен у официального дилера в Казани. Идентификационный номер Haval M6 — XZGFE04A5PA321457, где первая буква "X" указывает на производство данной модели на заводе в Тульской области.
Ожидается, что до конца текущего года в России будет продано приблизительно 1 000 автомобилей Haval M6. Потенциальные покупатели смогут выбирать между моделями с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым "роботом". Согласно источникам, вариант с автоматической трансмиссией стоит на 120 000 рублей дороже. В настоящее время стартовая цена данного автомобиля составляет от 2,08 миллиона рублей, сообщает vonauto.
При условии, что базовая цена поднимется выше 2 миллионов рублей, автомобиль может попасть под программу льготного автокредитования, что обеспечит покупателям выгоду до 20%. Внедорожник оснащен всего одним 1,5-литровым двигателем, который обладает мощностью 143 л. с. и крутящим моментом 202 Нм. В зависимости от выбранной комплектации, Haval M6 предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым "роботом".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.