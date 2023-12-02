Сотрудник ГИБДД: как поступить, если автомобиль ударили и скрылись

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Утром, выходя из дома, вы приближаетесь к своему автомобилю и обнаруживаете повреждения, которых точно не было вчера. Идеальный сценарий предполагает, что ответственный виновник оставил записку с контактами и извинениями. Однако, к сожалению, такие случаи далеко не всегда имеют счастливый финал. Представитель ГИБДД рекомендует сделать правильные действия в данной ситуации.

Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

В первую очередь, необходимо определить, произошло ли ДТП или есть признаки хулиганства. В зависимости от обстоятельств принимается решение: вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД или представителя полиции, например, участкового.

Если повреждения на автомобиле произошли в результате столкновения с другим транспортным средством, это рассматривается как ДТП. Например, это может случиться, если другой водитель, совершая неаккуратный маневр, задевает ваш автомобиль. В таких случаях рекомендуется вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД.

Если ваш автомобиль подвергся повреждению, такому как царапины от гвоздя, ножа или ключа или дефект, вызванный ударом, это рассматривается как хулиганство. В таких ситуациях рекомендуется обращаться за помощью к участковому, сообщает njcar. ru.

Постарайтесь выявить свидетелей происшествия или получить записи с видеокамер и видеорегистраторов, идеально, если у вас есть и то, и другое. Опыт показывает, что подобные "доказательства" существенно ускоряют и упрощают процесс выявления виновника ДТП.