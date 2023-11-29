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Водителям назвали 5 причин, чтобы отказаться от дистанционного запуска двигателя

2:57
Авто

Запуск двигателя посредством автоматической системы предоставляет удобство, однако несет определенные риски. Существует пять причин, почему использование автоматического дистанционного запуска двигателя с пульта следует рассматривать осторожно.

Водителям назвали 5 причин, чтобы отказаться от дистанционного запуска двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Автозапуск приносит удовлетворение как водителю, так и пассажирам, предоставляя возможность сэкономить время. Преимущества автозапуска включают возможность садиться в уже прогретый автомобиль и мгновенно начинать движение. Эта функция также гарантирует, что двигатель после длительного простоя в морозный период успешно запустится, обеспечивая безопасность в пути. Система может также периодически запускать двигатель ночью для поддержания оптимальной температуры ДВС. Тем не менее, следует учитывать определенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании автозапуска.

Большинство владельцев автомобилей поддерживает регулярную замену масла в соответствии с пробегом. Однако прогрев двигателя не всегда соответствует пройденным километрам, поскольку мотор работает на холостом ходу. Это может повысить вероятность масляного голодания, а также подвергнуть масло и сам двигатель интенсивным нагрузкам при каждом холодном пуске, что сокращает срок службы двигателя, сообщает njcar.ru.

Каждый запуск двигателя приводит к потере заряда аккумуляторной батареи. Однако заряд батареи в процессе прогрева двигателя практически не восстанавливается, так как холодная батарея слабо заряжается и едва прогревается под капотом.

При использовании автозапуска двигатель сначала работает на прогревочных оборотах (приблизительно 1000-1100 об/мин), а затем переходит на минимальные обороты холостого хода. Это приводит к образованию значительного количества нагара, что со временем может привести к выходу двигателя из строя.

Владелец, садясь в прогретый автомобиль с использованием автозапуска, может ошибочно полагать, что его машина готова к резким и быстрым маневрам на дороге. Тем не менее, автоматическая коробка передач или вариатор остаются холодными, так как они практически не прогреваются без нагрузки, и при динамичных стартах "на холодную" могут износиться ускоренно.

Длительный прогрев автомобиля на территории жилого дома более 5 минут может привести к возможным жалобам со стороны бдительных соседей, которые в свою очередь могут уведомить полицию. Согласно статье 12.28 КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей.

Наилучшей практикой является использование автозапуска непосредственно перед началом движения, чтобы избежать многих проблем, связанных с этой опцией.

Чем опасен дистанционный запуск двигателя.Обзор видео.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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