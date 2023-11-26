Эксперты составили список автомобилей, с которыми будет много проблем

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

На вторичном автомобильном рынке представлен широкий ассортимент моделей. Специалисты портала 78.ru поделились информацией о том, какие автомобили лучше избегать при покупке.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению экспертов, перед совершением покупки рекомендуется осмотреть автомобиль с особенным вниманием, чтобы выявить возможные дефекты. Также стоит провести полную диагностику для проверки наличия неисправностей.

Среди наихудших моделей оказались Pontiac Aztek и Cadillac Cimarron. В список также попал премиальный Land Rover Discovery, выпускаемый с 2004 по 2017 год.

Эксперты рекомендуют воздержаться от приобретения следующих моделей: Foton Sauvana, Chevrolet Tahoe третьего поколения, Jeep Grand Cherokee сборки 2011 года, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Hyundai Creta, Santa Fe, Audi Q7, а также Chevrolet Spark/Matiz, Hyundai Solaris, Ford Mondeo, VW Golf.