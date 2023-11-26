На вторичном автомобильном рынке представлен широкий ассортимент моделей. Специалисты портала 78.ru поделились информацией о том, какие автомобили лучше избегать при покупке.
По мнению экспертов, перед совершением покупки рекомендуется осмотреть автомобиль с особенным вниманием, чтобы выявить возможные дефекты. Также стоит провести полную диагностику для проверки наличия неисправностей.
Среди наихудших моделей оказались Pontiac Aztek и Cadillac Cimarron. В список также попал премиальный Land Rover Discovery, выпускаемый с 2004 по 2017 год.
Эксперты рекомендуют воздержаться от приобретения следующих моделей: Foton Sauvana, Chevrolet Tahoe третьего поколения, Jeep Grand Cherokee сборки 2011 года, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Hyundai Creta, Santa Fe, Audi Q7, а также Chevrolet Spark/Matiz, Hyundai Solaris, Ford Mondeo, VW Golf.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.