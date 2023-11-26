Страховщики: чаще всего новый "Москвич" покупают в Москве

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Страховые компании выделили города, где новые "Москвичи" пользуются наибольшей популярностью.

Фото: официальный сайт москвич

Так, московские водители приобрели наибольшее количество страховых полисов для "Москвичей" в компании "Согласие". По данным экспертов, доля таких страховок, оформленных в Москве, составляет 47%. Это объясняется тем, что в столице много автомобилей используется в такси и каршеринге.

В Туле этот показатель составил 8%, в Екатеринбурге — 6%. Новые машины также застраховали водители из более чем 40 других городов России.

Более половины владельцев "Москвичей", кроме обязательного ОСАГО, оформили дополнительную страховку каско. Согласно данным, стоимость первого вида полисов в среднем составила 8 392 рубля, второго — 58 399 рублей, сообщает "Российская газета".

С момента начала производства в ноябре 2022 года компания "Москвич" продала почти 12 тысяч машин. При этом в дилерскую сеть было отгружено более 15 тысяч "Москвичей". За это время с конвейера московского предприятия сошло 31 тысяча автомобилей, включая около 4 тысяч электромобилей.

Ранее сообщалось, что "Москвич" скоро станет дешевле, но при условии локализации производства.