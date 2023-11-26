Москвич скоро станет дешевле, но при условии локализации производства

Директор по производству автозавода "Москвич", Олег Масляков, подчеркнул в интервью РИА Новости, что снижение цен на автомобили "Москвич" возможно при определенных условиях.
Одним из ключевых факторов является грамотная локализация производства, которая уже начата и будет развиваться. Он выразил уверенность, что активное "оживление" российских поставщиков средствами производства также будет содействовать эффективности локализации.
Масляков также отметил, что помимо локализации, компания использует другие инструменты, такие как снижение логистических расходов, себестоимости производства и фиксированных издержек для обеспечения устойчивого снижения цен.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.