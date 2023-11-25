В ГИБДД назвали 7 ошибок водителей в снегопад, за которые штрафуют и лишают прав

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С приходом холодов и ухудшением погоды водителям рекомендуется проявлять бдительность на дороге и уделять внимание состоянию своего автомобиля. Согласно представителю ГИБДД, зимой увеличивается число нарушений, за которые водителям грозит штраф из-за невнимательности.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Некорректное управление транспортным средством с загрязненным или неправильно установленным номерным знаком подлежит штрафу в размере 500 рублей. В случае спора об ответственности за загрязнение номера, водителю может быть вынесено предупреждение. "Маскировка" номерных знаков снегом и грязью влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Ограничение времени прогрева двигателя — не более пяти минут. Стоянка с работающим двигателем в жилой зоне подлежит штрафу от 1500 рублей в регионах до 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает njcar.ru.

Нарушение стоп-линии на светофоре влечет штраф от 800 до 1000 рублей. Проезд на запрещающий сигнал светофора может повлечь за собой штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев при повторном нарушении. За выезд на перекресток, занятый другими транспортными средствами, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.