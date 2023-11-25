С приходом холодов и ухудшением погоды водителям рекомендуется проявлять бдительность на дороге и уделять внимание состоянию своего автомобиля. Согласно представителю ГИБДД, зимой увеличивается число нарушений, за которые водителям грозит штраф из-за невнимательности.
Некорректное управление транспортным средством с загрязненным или неправильно установленным номерным знаком подлежит штрафу в размере 500 рублей. В случае спора об ответственности за загрязнение номера, водителю может быть вынесено предупреждение. "Маскировка" номерных знаков снегом и грязью влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.
Ограничение времени прогрева двигателя — не более пяти минут. Стоянка с работающим двигателем в жилой зоне подлежит штрафу от 1500 рублей в регионах до 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает njcar.ru.
Нарушение стоп-линии на светофоре влечет штраф от 800 до 1000 рублей. Проезд на запрещающий сигнал светофора может повлечь за собой штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев при повторном нарушении. За выезд на перекресток, занятый другими транспортными средствами, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.