Эксперты назвали самые беспроблемные европейские автомобили

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Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat заслуженно признаны самыми надежными европейскими автомобилями в России, не старше 10 лет. Эту информацию раскрывает исследование, проведенное сервисом онлайн-проверки автомобилей "Автотека", на что указывает "Российская газета".

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалисты в ходе анализа учли количество проведенных ремонтов для каждой модели в течение 2023 года, разделив их на общий пробег. Выборка включала в себя как марки, так и конкретные модели европейских автомобилей, возраст которых не превышает 10 лет.

Помимо упомянутых лидеров, в топ-5 вошли Volkswagen Jetta в категории седанов и Peugeot 308 в классе хетчбэков. На шестом месте оказалась Skoda Fabia. Opel Insignia и Astra GTC заняли седьмое и восьмое места соответственно. Девятая строчка досталась Peugeot 3008, а закрывает десятку Volkswagen Golf.

Ранее сообщалось, эксперты автосервисов назвали дефицит деталей среди главных проблемы китайских машин. Основная проблема заключается в отсутствии запчастей.

Автолюбители назвали самые надежные машины