Существует распространенное представление в обществе, что женщины предпочитают маленькие транспортные средства из-за их легкости в парковке. В рейтинге популярности оказались такие известные иномарки, как Toyota Yaris IV, Nissan Note III, Audi A3. Эти автомобили привлекают внимание не только своими компактными размерами, но и отличной управляемостью, а также современным дизайном. Варианты коробок передач включают МКПП, вариатор или "робот".

Фото: openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0