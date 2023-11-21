Эксперты назвали 10 идеальных машин для девушек

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Существует распространенное представление в обществе, что женщины предпочитают маленькие транспортные средства из-за их легкости в парковке. В рейтинге популярности оказались такие известные иномарки, как Toyota Yaris IV, Nissan Note III, Audi A3. Эти автомобили привлекают внимание не только своими компактными размерами, но и отличной управляемостью, а также современным дизайном. Варианты коробок передач включают МКПП, вариатор или "робот".

Фото: openverse by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0

Цены на эти авто также различны. Например, бюджетная модель Toyota Yaris доступна за 810 тысяч рублей. На рынке новых такие автомобили сейчас встречаются редко, но на вторичном рынке можно найти подходящий вариант. Mini Cabrio с ценой от 6,29 до 6,95 миллионов рублей является самым дорогим автомобилем в рейтинге. Changan Benben E-Star представляет собой чистый электрокар, а его топовая модификация стоит 2,5 миллиона рублей.

Chevrolet Spark III и Renault ZOE с ценами 1,15 и 1,9 миллиона рублей соответственно также входят в этот рейтинг. Завершают список Ora Good Cat, Kia Picanto III и Hyundai i20 III, стоимостью 1,9, 1,2 и 1,8 миллиона рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что ГИБДД с 22 ноября проведут рейв среди водителей такси и каршерингов.

Дешевые и надежные авто для девушек