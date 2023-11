Автоэксперт Житнухин перечислил китайские машины, которые практически не ржавеют

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, поделился с "Российской газетой" информацией о тех автомобилях, которые практически не подвержены коррозии. Согласно его словам, среди новых автомобилей, представленных на российском рынке, наименее подвержены ржавлению модели китайского автопрома, такие как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Владельцы этих машин отмечают, что они обладают хорошей защитой от коррозии.

Фото: openverse by GZrex is licensed under CC BY-SA 4.0