Автоэксперт Житнухин перечислил китайские машины, которые практически не ржавеют

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, Евгений Житнухин, поделился с "Российской газетой" информацией о тех автомобилях, которые практически не подвержены коррозии. Согласно его словам, среди новых автомобилей, представленных на российском рынке, наименее подвержены ржавлению модели китайского автопрома, такие как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Владельцы этих машин отмечают, что они обладают хорошей защитой от коррозии.

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В категории подержанных автомобилей наименее подвержены коррозии внедорожники Audi Q5 и BMW X5, а также обычные модели, такие как Volkswagen Passat, Opel Insignia производства 2008-2017 годов. Среди японских автомобилей особенно устойчивы к коррозии Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX, сказал эксперт.

Китайские автомобили, которые НЕ ржавеют! (Топ-5)