В эти выходные Госавтоинспекция проводит новые рейды с целью выявления водителей, нарушающих ПДД. Особое внимание будет уделено загородным трассам, где водители часто пренебрегают правилами.
Как сообщают эксперты портала "АвтоРамблер.ру", ГИБДД в эти дни намерена усилить деятельность скрытых патрулей, которые используют обычные автомобили без специальных знаков или звуковых сигналов.
Особое внимание будет уделяться водителям, принимающим решение пересекать сплошные линии разметки. Кроме того, ГИБДД планирует контролировать состояние водителей, проводя проверки на наличие алкоголя в крови, сообщает PRIMPRESS.
Ранее сообщалось, что ГИБДД начала чаще проверять салон при остановке водителя.
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