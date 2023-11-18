В ГИБДД начали чаще проверять салон при остановке водителя

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В последнее время инспекторы ДПС чаще проводят осмотр салона автомобилей при проверке документов. Журналисты обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, с какой целью полицейские просят опустить заднее стекло автомобиля для проверки салона.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Оказалось, что основной причиной таких проверок является неправильное использование ремней безопасности пассажирами на заднем сидении. Многие пренебрегают этим правилом, рассматривая его как мелочь, но это может привести к наложению штрафа.

В соответствии с пунктом 2.1.2 Правил дорожного движения (ПДД), использование ремней безопасности является обязанностью всех лиц, находящихся в транспортном средстве. Водитель несет ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность пассажиров, не пристегнутых во время движения.

Нарушение пункта 2.1.2 ПДД влечет ответственность в соответствии со статьей 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Независимо от местонахождения непристегнутого пассажира (спереди или сзади), водителю грозит штраф в размере 1000 рублей, сообщает njcar.ru.

Для пассажиров также установлены правила использования ремней безопасности в соответствии с пунктом 5.1 Правил дорожного движения. Это означает, что пассажир, не пристегнувшийся на заднем сиденье, может быть привлечен к ответственности вместе с водителем. Наказание для пассажиров менее строгое и предусмотрено частью 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде штрафа в размере 500 рублей.