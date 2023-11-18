В ГИБДД разоблачили пять мифов о ремнях безопасности

В отделении ГИБДД Пензенской области обратились к автомобилистам с рекомендацией не пренебрегать использованием ремней безопасности. Представители ведомства подчеркнули, что почти 70% случаев спасения жизней в ДТП зависит от использования этого важного средства.
Согласно статистике, применение ремня безопасности существенно снижает риск смерти водителя при фронтальном столкновении в 2,3 раза, боковом — в 1,8 раза и при опрокидывании — в пять раз. Тем не менее, многие по-прежнему игнорируют его использование, чему способствуют распространенные заблуждения, связанные с применением ремней. В Госавтоинспекции решили развеять эти мифы.
Миф 1: Пассажиры на задних сиденьях могут не пристегиваться.
Это опасно не только для самих пассажиров. При аварии непристегнутые люди могут нанести друг другу травмы, включая смертельные, из-за силы удара в несколько тонн. При переворачивании автомобиля только пристегнутый ремень может предотвратить серьезные травмы.
Миф 2: В случае возгорания или затопления автомобиля ремень не позволит покинуть машину.
Основная опасность в таких ситуациях — удар перед возгоранием или погружением. Непристегнутый человек часто получает серьезные травмы после удара, что может препятствовать выходу из горящего или тонущего автомобиля.
Миф 3: Лучше быть выброшенным из автомобиля при ДТП.
Кузов автомобиля спроектирован так, чтобы минимизировать удар с помощью зон деформации, но не полностью разрушиться. Человек, выброшенный из автомобиля, не защищен от удара о другой транспорт, дорогу или сооружения.
Миф 4: Ремни безопасности неудобны.
Легкое неудобство от ремней минимально. Однако оно далеко не сравнимо с возможными травмами при отсутствии ремня.
Миф 5: В городе ремни не нужны.
По данным ГИБДД, множество не пристегнутых водителей и пассажиров получают травмы при скорости до 50 км/ч в момент аварии. Удар автомобиля о неподвижный объект на такой скорости сравним с падением с четвертого этажа.
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