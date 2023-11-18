В ГИБДД разоблачили пять мифов о ремнях безопасности

В отделении ГИБДД Пензенской области обратились к автомобилистам с рекомендацией не пренебрегать использованием ремней безопасности. Представители ведомства подчеркнули, что почти 70% случаев спасения жизней в ДТП зависит от использования этого важного средства.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Согласно статистике, применение ремня безопасности существенно снижает риск смерти водителя при фронтальном столкновении в 2,3 раза, боковом — в 1,8 раза и при опрокидывании — в пять раз. Тем не менее, многие по-прежнему игнорируют его использование, чему способствуют распространенные заблуждения, связанные с применением ремней. В Госавтоинспекции решили развеять эти мифы.

Миф 1: Пассажиры на задних сиденьях могут не пристегиваться.

Это опасно не только для самих пассажиров. При аварии непристегнутые люди могут нанести друг другу травмы, включая смертельные, из-за силы удара в несколько тонн. При переворачивании автомобиля только пристегнутый ремень может предотвратить серьезные травмы.

Миф 2: В случае возгорания или затопления автомобиля ремень не позволит покинуть машину.

Основная опасность в таких ситуациях — удар перед возгоранием или погружением. Непристегнутый человек часто получает серьезные травмы после удара, что может препятствовать выходу из горящего или тонущего автомобиля.

Миф 3: Лучше быть выброшенным из автомобиля при ДТП.

Кузов автомобиля спроектирован так, чтобы минимизировать удар с помощью зон деформации, но не полностью разрушиться. Человек, выброшенный из автомобиля, не защищен от удара о другой транспорт, дорогу или сооружения.

Миф 4: Ремни безопасности неудобны.

Легкое неудобство от ремней минимально. Однако оно далеко не сравнимо с возможными травмами при отсутствии ремня.

Миф 5: В городе ремни не нужны.

По данным ГИБДД, множество не пристегнутых водителей и пассажиров получают травмы при скорости до 50 км/ч в момент аварии. Удар автомобиля о неподвижный объект на такой скорости сравним с падением с четвертого этажа.