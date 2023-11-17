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Осторожно за рулем: водителей в России могут оштрафовать на 15 000 рублей за одну пометку в правах

1:17
Авто

В России автомобилистов предупредили о возможном штрафе в размере 15 000 рублей за единственную отметку в водительских правах "АТ", которая предоставляет право управления транспортным средством с автоматической коробкой передач.

Осторожно за рулем: водителей в России могут оштрафовать на 15 000 рублей за одну пометку в правах
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Даже при отсутствии нарушений ПДД сотрудники ГИБДД могут выписать такой штраф. В случае управления автомобилем с механической трансмиссией владельцу "АТ" прав грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

Управление автомобилем с МКПП при наличии прав с отметкой "АТ" считается аналогичным вождению без водительского удостоверения, что может повлечь за собой серьезные штрафы. Кроме того, также будет оштрафован собственник автомобиля, поручивший управление транспортным средством лицу без соответствующей квалификации, сумма штрафа для которого составит 30 000 рублей.

Столь строгие меры введены в связи с появлением в России водительских прав с отметкой "АТ" в 2014 году, выдаваемых тем, кто прошел обучение и сдал экзамен на вождение на автомобилях с автоматической трансмиссией.

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Наказание за езду без прав - Консультация адвоката
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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