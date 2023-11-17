В России автомобилистов предупредили о возможном штрафе в размере 15 000 рублей за единственную отметку в водительских правах "АТ", которая предоставляет право управления транспортным средством с автоматической коробкой передач.
Даже при отсутствии нарушений ПДД сотрудники ГИБДД могут выписать такой штраф. В случае управления автомобилем с механической трансмиссией владельцу "АТ" прав грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку.
Управление автомобилем с МКПП при наличии прав с отметкой "АТ" считается аналогичным вождению без водительского удостоверения, что может повлечь за собой серьезные штрафы. Кроме того, также будет оштрафован собственник автомобиля, поручивший управление транспортным средством лицу без соответствующей квалификации, сумма штрафа для которого составит 30 000 рублей.
Столь строгие меры введены в связи с появлением в России водительских прав с отметкой "АТ" в 2014 году, выдаваемых тем, кто прошел обучение и сдал экзамен на вождение на автомобилях с автоматической трансмиссией.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.