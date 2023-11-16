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В ГИБДД снова разрешили устанавливать регистраторы на лобовое стекло

2:08
Авто

С 1 сентября 2023 года внесены изменения в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается использование транспортных средств. Ранее было объявлено в нескольких СМИ, что в связи с этими нововведениями использование автомобильного видеорегистратора в автомобиле будет наказуемо штрафом. Журналисты уточнили у представителя ГИБДД, будут ли водителей теперь наказывать за установку автомобильного видеорегистратора на переднее стекло автомобиля.

В ГИБДД снова разрешили устанавливать регистраторы на лобовое стекло
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Хотя новая редакция Перечня не представляет существенных изменений для обычных владельцев автомобилей, давайте рассмотрим основные поправки. Согласно новым правилам, в период с июня по август запрещено использование автомобилей с шипованными шинами, а также владельцам запрещено передвигаться на летних шинах с декабря по февраль. Дополнительно, неисправная антиблокировочная система автоматически делает выезд на дорогу незаконным.

Относительно установки предметов и покрытий, ухудшающих обзорность с места водителя, в ГИБДД была выражена однозначная позиция относительно автомобильных видеорегистраторов: если устройство не влияет на обзорность, то его размещение на лобовом стекле не вызовет претензий со стороны сотрудников ДПС, сообщает njcar.ru.

Важно отметить, что с 1 сентября из Перечня были исключены отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Это обновление устраняет давно устаревшее требование.

Прямой запрет движения автомобиля введен только в нескольких случаях: при неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства в составе автопоезда, а также при отсутствии света в темное время суток или при недостаточной видимости, а также при неработающем стеклоочистителе во время дождя или снегопада. В случае других технических проблем водителю разрешено продолжить движение до места устранения неисправности.

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Основные изменения ПДД от 1 сентября 2023 года
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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