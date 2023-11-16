В ГИБДД снова разрешили устанавливать регистраторы на лобовое стекло

С 1 сентября 2023 года внесены изменения в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается использование транспортных средств. Ранее было объявлено в нескольких СМИ, что в связи с этими нововведениями использование автомобильного видеорегистратора в автомобиле будет наказуемо штрафом. Журналисты уточнили у представителя ГИБДД, будут ли водителей теперь наказывать за установку автомобильного видеорегистратора на переднее стекло автомобиля.
Хотя новая редакция Перечня не представляет существенных изменений для обычных владельцев автомобилей, давайте рассмотрим основные поправки. Согласно новым правилам, в период с июня по август запрещено использование автомобилей с шипованными шинами, а также владельцам запрещено передвигаться на летних шинах с декабря по февраль. Дополнительно, неисправная антиблокировочная система автоматически делает выезд на дорогу незаконным.
Относительно установки предметов и покрытий, ухудшающих обзорность с места водителя, в ГИБДД была выражена однозначная позиция относительно автомобильных видеорегистраторов: если устройство не влияет на обзорность, то его размещение на лобовом стекле не вызовет претензий со стороны сотрудников ДПС, сообщает njcar.ru.
Важно отметить, что с 1 сентября из Перечня были исключены отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Это обновление устраняет давно устаревшее требование.
Прямой запрет движения автомобиля введен только в нескольких случаях: при неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства в составе автопоезда, а также при отсутствии света в темное время суток или при недостаточной видимости, а также при неработающем стеклоочистителе во время дождя или снегопада. В случае других технических проблем водителю разрешено продолжить движение до места устранения неисправности.
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