«Ъ»: дилеры пообещали небольшие предновогодние скидки на автомобили в России

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Дилеры автомобилей в России, вероятно, будут предлагать скромные предновогодние скидки в конце 2023 года. Согласно информации от продавцов автомобилей, текущая ситуация на рынке не позволяет им предоставлять значительные скидки. Обычно дилеры перед Новым годом стремятся избавиться от запасов автомобилей, предлагая специальные акции, особенно по устаревшим моделям. Однако сейчас многие дилеры сталкиваются с трудностями в предоставлении существенных дисконтов из-за текущей обстановки на рынке.

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Сергей Климов, соучредитель компании "Долавто", отметил, что ранее дилеры могли предоставлять существенные скидки за счет распродажи старых запасов перед поставкой новых автомобилей в новом году. Однако сейчас на складах остается множество автомобилей производства 2022 и 2023 годов, и маловероятно, что дилеры будут активно избавляться от них перед Новым годом.

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