Депутат Госдумы Бессараб: материнский капитал можно тратить на приобретение машины

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Многодетные семьи должны получать право использовать маткапитал на покупку машины. С таким предложением выступила член парламентского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передаёт издание "Лента.ру".

Фото: vk-gazeta.ru

Депутат Госдумы считает, что о расширении направлений использования маткапитала говорить надо было давно, но и сейчас такая инициатива будет кстати.

Бессараб подчеркнула, что на законодательном уровне важно как можно скорее прописать норму о направлении многодетными семьями маткапитала на покупку авто.

Парламентарий заметила, что этот вопрос народные избранники готовы были поднимать и ранее, но каждый раз детальное обсуждение откладывалось. Она заметила, что в случае одобрения инициативы машину за счёт маткапитала лучше не покупать на вторичном рынке, поскольку в этом случае могут быть риски с обналичиванием денег.

Ранее мы сообщили, что депутат Госдумы Нина Останина высказала мнение, согласно которому идея отказа в выплате маткапитала женщинам, родившим второго ребёнка после 30 лет, это дискриминация.