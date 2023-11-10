Многодетные семьи должны получать право использовать маткапитал на покупку машины. С таким предложением выступила член парламентского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передаёт издание "Лента.ру".
Депутат Госдумы считает, что о расширении направлений использования маткапитала говорить надо было давно, но и сейчас такая инициатива будет кстати.
Бессараб подчеркнула, что на законодательном уровне важно как можно скорее прописать норму о направлении многодетными семьями маткапитала на покупку авто.
Парламентарий заметила, что этот вопрос народные избранники готовы были поднимать и ранее, но каждый раз детальное обсуждение откладывалось. Она заметила, что в случае одобрения инициативы машину за счёт маткапитала лучше не покупать на вторичном рынке, поскольку в этом случае могут быть риски с обналичиванием денег.
Ранее мы сообщили, что депутат Госдумы Нина Останина высказала мнение, согласно которому идея отказа в выплате маткапитала женщинам, родившим второго ребёнка после 30 лет, это дискриминация.
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