Снижение цен на автомобили в РФ коснулось марки Omoda. Цены на седан Omoda S5, как сообщает "Автоновости дня", снизились.
Стоимость базового исполнения Life седана Omoda S5 уменьшилась на 70 000 рублей, а два других исполнения подешевели на 80 000 рублей.
В результате стоимость самого доступного Omoda S5 составляет 2 249 900 рублей, средняя комплектация Tech — 2 349 900 рублей, максимальная — 2 549 900 рублей.
В оснащение базового исполнения Omoda S5 на российском рынке входит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 113 л. с. Два другие получили турбодвигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. Все работают с вариатором.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.