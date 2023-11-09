Omoda снизила цены на автомобили в России в ноябре

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Снижение цен на автомобили в РФ коснулось марки Omoda. Цены на седан Omoda S5, как сообщает "Автоновости дня", снизились.

Фото: Wikipedia by Zoerides is licensed under CC BY-SA 4.0

Стоимость базового исполнения Life седана Omoda S5 уменьшилась на 70 000 рублей, а два других исполнения подешевели на 80 000 рублей.

В результате стоимость самого доступного Omoda S5 составляет 2 249 900 рублей, средняя комплектация Tech — 2 349 900 рублей, максимальная — 2 549 900 рублей.

В оснащение базового исполнения Omoda S5 на российском рынке входит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 113 л. с. Два другие получили турбодвигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. Все работают с вариатором.