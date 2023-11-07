Минтранс: количество дорожных камер в России сократится

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Новый законопроект предложило федеральное министерство транспорта. По мнению чиновников, комплексы, фиксирующие однотипные нарушения чаще чем раз в километр, следует устранить. На данный момент документ находится на согласовании.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

В перспективе камеры, фиксирующие нарушения, должны находиться на расстоянии 1 км в населённых пунктах, а за городом промежуток увеличится до 5 км.

Кроме того, в законопроекте указаны требования об установке камер: они не должны закрывать светофоры или дорожные указатели. Специалисты рассчитали и эти параметры: информационный щит должен быть расположен минимум за 150 метров до зоны контроля.

В свою очередь, Ассоциация ОКО, предложила доработать идею с учётом мест с наиболее частым количеством ДТП.