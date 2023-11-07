Новый законопроект предложило федеральное министерство транспорта. По мнению чиновников, комплексы, фиксирующие однотипные нарушения чаще чем раз в километр, следует устранить. На данный момент документ находится на согласовании.
В перспективе камеры, фиксирующие нарушения, должны находиться на расстоянии 1 км в населённых пунктах, а за городом промежуток увеличится до 5 км.
Кроме того, в законопроекте указаны требования об установке камер: они не должны закрывать светофоры или дорожные указатели. Специалисты рассчитали и эти параметры: информационный щит должен быть расположен минимум за 150 метров до зоны контроля.
В свою очередь, Ассоциация ОКО, предложила доработать идею с учётом мест с наиболее частым количеством ДТП.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.