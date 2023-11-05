ГИБДД начала штрафовать водителей старых автомобилей

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В настоящее время в Российской Федерации нет официального запрета на использование старых автомобилей. Но, согласно информации, начиная с 1 сентября 2023 года, сотрудники ГИБДД активно начали останавливать и выписывать штрафы водителям автомобилей, которым более 10 лет, за неисправности, вновь включенные в Правила дорожного движения.

Фото: openverse.org by Joost J. Bakker IJmuiden is licensed under CC BY 2.0.

Госавтоинспекция подчеркивает важность поддержания старых автомобилей в хорошем техническом состоянии. В настоящее время инспекторы ДПС обращают особое внимание на такие транспортные средства, и владельцам рекомендуется бережно следить за состоянием своих машин.

Сегодня технический осмотр автомобилей обязателен только в четырех конкретных случаях: при выезде за пределы России, при смене владельца, при внесении изменений в конструкцию автомобиля и при использовании автомобиля в такси, сообщает njcar.ru.

Однако отсутствие обязательной процедуры технического осмотра не должно позволить владельцам старых автомобилей расслабиться и уменьшить внимание к состоянию своих транспортных средств. Регулярное обслуживание машины остается ключевым элементом для обеспечения безопасности на дороге и предотвращения возможных поломок.

Сотрудники ГИБДД теперь имеют полномочия для проверки автомобилей непосредственно на дороге. В случае обнаружения серьезных неисправностей, таких как неработающая система ABS, использование несоответствующих сезону шин или установка нестандартных светодиодных ламп в фарах, согласно статье 12.5 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. После устранения дефектов транспортное средство может быть направлено на техническую экспертизу. В некоторых случаях также может быть аннулирована регистрация автомобиля в ГИБДД.