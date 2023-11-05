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В ГИБДД рассказали, почему надо включать левый поворотник на круговом движении

2:57
Авто

Проезд через незнакомые круговые перекрестки часто вызывает затруднения даже у опытных водителей. Один из вопросов, который часто обсуждается, связан с выбором сигнала поворота при въезде на круг. Портал njcar. ru узнал у представителя ГИБДД, почему опытные водители чаще всего используют левый поворотный сигнал в таких ситуациях.

В ГИБДД рассказали, почему надо включать левый поворотник на круговом движении
Фото: openverse by jkalleyne is licensed under CC BY-SA 2.0

Водители применяют разные сигналы поворота при въезде на круговой перекресток, что может вызывать недопонимание среди других участников дорожного движения. Некоторые используют правый поворотный сигнал, в то время как другие включают левый. Вопрос заключается в том, какой из них следует использовать правильно при въезде на круговое движение?

Согласно Правилам Дорожного Движения (ПДД), пункт 8.1 указывает, что водители должны использовать поворотные сигналы только перед началом движения, сменой полосы, поворотом или остановкой. Это означает, что при приближении к круговому перекрестку, водитель, который формально готовится повернуть направо, должен включить правый поворотный сигнал в соответствии с этим правилом.

Однако в пункте 8.2 ПДД также подчеркивается, что сигнал поворота не должен вводить других участников дорожного движения в заблуждение. Включение правого поворотного сигнала при въезде на круговой перекресток может вызвать путаницу, поскольку водитель фактически не намерен поворачивать направо.

Таким образом, вопрос о том, какой сигнал поворота правильно использовать при въезде на круговое движение, остается нерешенным. Водители могут руководствоваться своими предпочтениями и практикой, при условии соблюдения общих принципов безопасности и предотвращения недоразумений на дороге, сообщает njcar. ru.

Большинство опытных водителей склоняются к мнению, что наиболее безопасным и логичным вариантом является использование левого сигнала поворота при въезде на круговое движение. Этот подход основан на принципах безопасности и предотвращения недоразумений на дороге, поскольку включение правого сигнала поворота иногда может вызвать недопонимание среди других водителей, которые могут считать, что водитель намеревается покинуть круг на первом съезде, что не всегда соответствует действительности. Использование левого поворотника позволяет ясно показать, что водитель собирается двигаться по кругу и выбирать любой из съездов.

Важно помнить о соблюдении правил приоритета движения на круговом перекрестке, где сам круг является главной дорогой. Поэтому включение левого сигнала поворота может сделать ваш автомобиль более заметным для других участников дорожного движения и уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

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Проезд перекрестков с круговым движением. Курс ПДД РФ 2021
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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