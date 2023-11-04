В Казахстане создали устройство для экономии бензина

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В Казахстане разработано инновационное решение для экономии топлива — импульсный модуль для автомобилей, созданный умельцами из Алматы. Корреспондент "МИР 24", Александра Салмина рассмотрела его функционирование.

Автовладелец Радислав Жирембаев установил данный импульсный модуль под капот своего автомобиля, чтобы провести тест-драйв.

Основное преимущество этого устройства заключается в снижении расхода топлива, а также в уменьшении потребления кислорода и сокращении углеродного следа, особенно у старых автомобилей. Это подтверждают регулярные измерения и эксперименты. Принцип работы модуля довольно прост:

"Модуль взаимодействует с аккумулятором и электромеханическим генератором, повышая их эффективность и КПД. Поскольку генератор связан ремнем с двигателем, он отнимает часть той энергии, которую двигатель обычно расходует на топливо. Повышение эффективности одного элемента приводит к увеличению эффективности всего двигателя, освобождая дополнительную мощность для передачи ее на колеса", — пояснил изобретатель и директор компании, Тимур Тлеухан.

Этот удивительный модуль был создан случайно семь лет назад, когда его создатели размышляли о продлении срока службы аккумуляторов. За это время они разработали и выпустили 13 моделей. Владелица автомобиля, Екатерина Дорогова успела протестировать несколько из них и сообщила, что раньше ее автомобиль потреблял около 21-23 литров топлива в зависимости от сезона. После установки импульсного модуля расход снизился сначала до 18 литров, а летом даже до 14 литров.

Сейчас такое устройство разрабатывается и для специализированной сельскохозяйственной техники, которая уже успешно прошла испытания на полевых работах. Все процессы контролируются экспертами Научно-производственного центра агроинженерии.

"Результаты оказались весьма обнадеживающими: на обычном тракторе, который не менялся последние 70 лет, после четырех измерений мы получили среднюю экономию дизельного топлива в размере 23%. Это говорит о быстрой окупаемости устройства", — отметил Тимур Тлеухан.

На данный момент уже более трех тысяч автомобилей оснащены подобными модулями не только в Казахстане, но и в других странах СНГ, а также в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.