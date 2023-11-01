Составлен список производителей, поднявших цены на свои авто

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В октябре десять марок автомобилей, официально представленных на российском рынке, пересмотрели свои ценники, увеличив стоимость своих продуктов.

Фото: Openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В начале месяца Geely увеличила цены на свои автомобили на 10-25 тысяч рублей. Также стоимость кроссовера BelGee X50, который является вариацией первого поколения Geely Coolray, поднялась на 20 тысяч рублей.

Haval F7 и F7x подорожали на 50 тысяч рублей, аналогично подняли цены на Jetour Dashing и X90 Plus. Кроме того, стоимость автомобилей марок Kaiyi, BAIC и JAC в России тоже увеличилась. Для марки Kaiyi цены выросли на сумму от 25 до 167 тысяч рублей, для BAIC — от 71 до 291 тысяч рублей, а для нескольких моделей JAC подорожание составило от 29 до 119 тысяч рублей, сообщает "Газета.Ru".

В прошлом месяце также пересмотрены цены отечественных производителей Sollers и "АвтоВАЗ". Стоимость моделей Atlant и Argo поднялась на 5-35 тысяч рублей, а седаны Lada Vesta подорожали на 80-118 тысяч рублей. Также Lada Niva Bronto увеличила свою цену на 8 тысяч рублей.