Зимой, когда ваш автомобиль проводит ночь под открытым небом, он, вероятно, утром будет покрыт слоем снега. Чаще всего водители чистят лобовое стекло и забывают про крышу. Однако, очищение крыши от снега имеет свои преимущества.
Удаление снега с крыши способствует снижению веса автомобиля и улучшает его аэродинамику, что, в свою очередь, помогает снизить расход топлива. Поэтому, если ночью выпал снег, не забудьте почистить крышу вашего автомобиля утром.
Это не только сэкономит вам топливо, но и обеспечит безопасность. Валяющийся снег с крыши не упадет на лобовое стекло во время движения.
Кроме того, есть и другие способы экономии топлива зимой. Например, избавьтесь от лишних предметов в багажнике, так как меньше нагрузки означает меньший расход топлива.
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