Зимой, когда ваш автомобиль проводит ночь под открытым небом, он, вероятно, утром будет покрыт слоем снега. Чаще всего водители чистят лобовое стекло и забывают про крышу. Однако, очищение крыши от снега имеет свои преимущества.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.