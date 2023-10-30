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Назван простой способ, как сэкономить бензин зимой

Авто

Зимой, когда ваш автомобиль проводит ночь под открытым небом, он, вероятно, утром будет покрыт слоем снега. Чаще всего водители чистят лобовое стекло и забывают про крышу. Однако, очищение крыши от снега имеет свои преимущества.

Назван простой способ, как сэкономить бензин зимой
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Удаление снега с крыши способствует снижению веса автомобиля и улучшает его аэродинамику, что, в свою очередь, помогает снизить расход топлива. Поэтому, если ночью выпал снег, не забудьте почистить крышу вашего автомобиля утром.

Это не только сэкономит вам топливо, но и обеспечит безопасность. Валяющийся снег с крыши не упадет на лобовое стекло во время движения.

Кроме того, есть и другие способы экономии топлива зимой. Например, избавьтесь от лишних предметов в багажнике, так как меньше нагрузки означает меньший расход топлива.

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Самые проверенные способы, как экономить топливо всегда / АвтоХак
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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