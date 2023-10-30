Ледяной дождь — это атмосферные осадки, которые выпадают при низкой температуре воздуха. В этом метеорологическом явлении автомобильные дороги становятся скользкими и опасными, если не придерживаться нескольких простых правил вождения.
Председатель московского профсоюза таксистов "Добро" Николай Кодолов назвал 5 ошибок водителей в такую погоду:
"Первая ошибка автомобилистов — выезжать в ледяной дождь на летней резине. Сцепление с дорогой будет отсутствовать. Лучше оставить машину на парковке и передвигаться с помощью общественного транспорта" —, передаёт слова председателя московского профсоюза таксистов "Добро" Николая Кодолова издание "Аргументы и Факты".
Он также отмечает, что даже имея зимние шины, неопытным водителям лучше воздержаться от поездки во время ледяного дождя. Движение в таких условиях требует опыта и максимальной концентрации.
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