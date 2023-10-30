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Автоэксперт назвал пять ошибок водителей в ледяной дождь

1:49
Авто

Ледяной дождь — это атмосферные осадки, которые выпадают при низкой температуре воздуха. В этом метеорологическом явлении автомобильные дороги становятся скользкими и опасными, если не придерживаться нескольких простых правил вождения.

Автоэксперт назвал пять ошибок водителей в ледяной дождь
Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Председатель московского профсоюза таксистов "Добро" Николай Кодолов назвал 5 ошибок водителей в такую погоду:

  1. "Первая ошибка автомобилистов — выезжать в ледяной дождь на летней резине. Сцепление с дорогой будет отсутствовать. Лучше оставить машину на парковке и передвигаться с помощью общественного транспорта" —, передаёт слова председателя московского профсоюза таксистов "Добро" Николая Кодолова издание "Аргументы и Факты".
  2. Превышение скорости. Необходимо двигаться медленно и осторожно.
  3. Несоблюдение безопасной дистанции. Из-за скользкости дороги тормозной путь становится длиннее. Легко можно врезаться в впереди идущее авто, если оно внезапно затормозит.
  4. Резкие маневры. В такую погоду категорически не рекомендуется делать резкие перестроения на дороге, подчеркивает Николай Кодолов. Автомобиль может просто потерять сцепление с дорогой, что может привести к ДТП.
  5. Обгон. Во время ледяного дождя лучше быть предельно осторожным и пожертвовать скоростью, следуя за другими транспортными средствами, вместо риска выезда на встречную полосу. По мнению таксиста, любая попытка ускориться может стать фатальной.

Он также отмечает, что даже имея зимние шины, неопытным водителям лучше воздержаться от поездки во время ледяного дождя. Движение в таких условиях требует опыта и максимальной концентрации.

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ледяной дождь... что это и как с ним бороться? и почему нужно ставить машину в гараж?!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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