Штрафы за непристегнутых пассажиров и другие нарушения: Новые ПДД

0:30 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые включают в себя наказания для водителей, нарушающих правила перевозки пассажиров, использующих несезонные шины и размещающих слишком большие видеорегистраторы на лобовом стекле.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, установка квадратных номерных знаков стала разрешена, и предлагается увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет.

ТОП-6 НАРУШЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕТ ШТРАФА!