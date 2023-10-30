Штрафы за непристегнутых пассажиров и другие нарушения: Новые ПДД

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые включают в себя наказания для водителей, нарушающих правила перевозки пассажиров, использующих несезонные шины и размещающих слишком большие видеорегистраторы на лобовом стекле.
Кроме того, установка квадратных номерных знаков стала разрешена, и предлагается увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет.
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