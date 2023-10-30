Депутат Госдумы Панков пересаживается на Ладу

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Депутат Госдумы Николай Панков объявил, что начал использовать российский автомобиль марки "Лада" для своих рабочих поездок, согласно инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Это решение, в соответствии с Панковыми словами, поддерживает отечественную автопромышленность и способствует созданию новых рабочих мест.

Президент также призвал чиновников пересаживаться на автомобили российского производства в рамках усилий по поддержке местной промышленности.

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