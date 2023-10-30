Депутат Госдумы Николай Панков объявил, что начал использовать российский автомобиль марки "Лада" для своих рабочих поездок, согласно инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Это решение, в соответствии с Панковыми словами, поддерживает отечественную автопромышленность и способствует созданию новых рабочих мест.
Президент также призвал чиновников пересаживаться на автомобили российского производства в рамках усилий по поддержке местной промышленности.
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