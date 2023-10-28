Начальник ГИБДД рассказал, как не платить за штрафы на дорогах

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При продаже автомобиля, предыдущему владельцу необходимо удостовериться, что новый владелец зарегистрировал транспортное средство в МРЭО ГИБДД. В противном случае, бывшему владельцу придется нести финансовые обязательства, поскольку с юридической точки зрения автомобиль все еще будет принадлежать ему.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Кроме того, существует опасность того, что некоторые недобросовестные лица могут использовать мошеннические схемы, не регистрируя автомобиль и не оплачивая штрафы. Как избежать этой ситуации и освободить автомобиль от регистрации без риска стать жертвой мошенников, поделился начальник МРЭО ГИБДД МВД по РК, подполковник полиции Владимир Гладюк в интервью.

"В течение 10 дней после сделки новый владелец должен зарегистрировать приобретенное авто. Но, увы, многие этого не соблюдают, и в результате штрафы приходят на бывшего владельца. Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, мы разработали онлайн-процедуру на портале госуслуг, позволяющую осуществить прекращение регистрации автотранспорта", — пояснил он.

Ранее, чтобы снять автомобиль с регистрации, прежний владелец обязан был явиться лично в офис ГИБДД с необходимыми документами, и только после проведения инспекции могли снять автомобиль с учета, как сообщает "Радио Крым".