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Лучшие подержанные автомобили, которые оценили эксперты на Naavtotrasse.ru

3:09
Авто

Наличие собственного транспорта приносит немало преимуществ, и именно этот фактор объясняет высокий спрос как на новые, так и на бывшие в употреблении автомобили. Особенно популярны среди россиян последние. Это обусловлено привлекательной ценой. В частности, на вторичном рынке можно приобрести автомобиль в неплохом состоянии за восемьсот тысяч рублей, который будет надежным спутником на протяжении длительного времени. Эксперты из издания Naavtotrasse. ru определили лучшие из них.

Лучшие подержанные автомобили, которые оценили эксперты на Naavtotrasse.ru
Фото: openverse by crash71100 is licensed under Общественное достояние

Skoda Octavia

Совершенно неудивительно, что первым в списке идет Skoda Octavia 2013-2014 годов. Несмотря на свой внушительный возраст и пробег, этот автомобиль все равно предоставляет просторный и комфортный салон. В целом, он заслуживает статуса семейного автомобиля. Если говорить о технической стороне вопроса, то лучше обращать внимание на версии с 1,6-литровым мотором, доступными с автоматической или механической коробкой передач.

Nissan Tiida

Несмотря на относительно высокую цену, Nissan Tiida 2012-2013 годов выпуска доступен на рынке подержанных автомобилей. Этот автомобиль имеет оригинальный дизайн и надежное оснащение. Однако не стоит ожидать современных опций. Тем не менее, он все же предоставляет необходимое оборудование. Версии с 1,6-литровым мотором в сочетании с механической или автоматической коробкой передач будут оптимальным выбором.

Ford Mondeo

Удивительно, но Ford Mondeo предлагается в версиях с еще более старыми годами выпуска — 2010-2012 годов. При этом автомобиль может похвастаться богаче оснащением по сравнению с предыдущими вариантами, а также привлекательным внешним видом. С технической точки зрения, версии с двухлитровым мотором, доступные с автоматической или механической коробкой передач, выделяются.

Renault Fluence

Покупка Renault Fluence 2014-2015 годов не разочарует вас, хотя существуют некоторые недостатки. Этот автомобиль не известен своей динамикой и имеет средние характеристики управляемости. В отношении оснащения, здесь представлен стандартный набор опций. С точки зрения технических характеристик, автомобили с 1,6-литровым двигателем и механической или вариативной коробкой передач доступны.

Kia Rio

Завершая наш список, Kia Rio 2011-2014 годов можно охарактеризовать как стандартный бюджетный автомобиль. Он не подведет вас ни по характеристикам, ни по оснащению. Если говорить о технической стороне, то рекомендуется выбирать модели с 1,6-литровым мотором, доступными с механической или автоматической коробкой передач.

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