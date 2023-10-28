Лучшие подержанные автомобили, которые оценили эксперты на Naavtotrasse.ru

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Наличие собственного транспорта приносит немало преимуществ, и именно этот фактор объясняет высокий спрос как на новые, так и на бывшие в употреблении автомобили. Особенно популярны среди россиян последние. Это обусловлено привлекательной ценой. В частности, на вторичном рынке можно приобрести автомобиль в неплохом состоянии за восемьсот тысяч рублей, который будет надежным спутником на протяжении длительного времени. Эксперты из издания Naavtotrasse. ru определили лучшие из них.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under Общественное достояние

Skoda Octavia

Совершенно неудивительно, что первым в списке идет Skoda Octavia 2013-2014 годов. Несмотря на свой внушительный возраст и пробег, этот автомобиль все равно предоставляет просторный и комфортный салон. В целом, он заслуживает статуса семейного автомобиля. Если говорить о технической стороне вопроса, то лучше обращать внимание на версии с 1,6-литровым мотором, доступными с автоматической или механической коробкой передач.

Nissan Tiida

Несмотря на относительно высокую цену, Nissan Tiida 2012-2013 годов выпуска доступен на рынке подержанных автомобилей. Этот автомобиль имеет оригинальный дизайн и надежное оснащение. Однако не стоит ожидать современных опций. Тем не менее, он все же предоставляет необходимое оборудование. Версии с 1,6-литровым мотором в сочетании с механической или автоматической коробкой передач будут оптимальным выбором.

Ford Mondeo

Удивительно, но Ford Mondeo предлагается в версиях с еще более старыми годами выпуска — 2010-2012 годов. При этом автомобиль может похвастаться богаче оснащением по сравнению с предыдущими вариантами, а также привлекательным внешним видом. С технической точки зрения, версии с двухлитровым мотором, доступные с автоматической или механической коробкой передач, выделяются.

Renault Fluence

Покупка Renault Fluence 2014-2015 годов не разочарует вас, хотя существуют некоторые недостатки. Этот автомобиль не известен своей динамикой и имеет средние характеристики управляемости. В отношении оснащения, здесь представлен стандартный набор опций. С точки зрения технических характеристик, автомобили с 1,6-литровым двигателем и механической или вариативной коробкой передач доступны.

Kia Rio

Завершая наш список, Kia Rio 2011-2014 годов можно охарактеризовать как стандартный бюджетный автомобиль. Он не подведет вас ни по характеристикам, ни по оснащению. Если говорить о технической стороне, то рекомендуется выбирать модели с 1,6-литровым мотором, доступными с механической или автоматической коробкой передач.