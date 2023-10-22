NJcar составил список автомобилей с самым высоким "масложором"

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Владельцы современных автомобилей все чаще сталкиваются с проблемой повышенного расхода моторного масла. Недавно эксперты издания NJcar представили список из 20 легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, которые выделяются наибольшим расходом масла. Стало известно, что такая проблема наиболее характерна для машин немецкой марки Volkswagen, а также для ее дочерних брендов Audi и Skoda.

Фото: Wikipedia

Наибольший расход моторного масла оказался у автомобилей, оснащенных наддувными агрегатами из серии ЕА888 от Volkswagen. Эти двигатели имеют рабочий объем 1,8 или 2,0 литра и используются в различных моделях, таких как Audi A3, A4, A5, A6, Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Jetta, а также Skoda Octavia и Superb. Также проблематичным считается двигатель ЕА837 объемом 3,0 литра, который был выпущен компанией Audi в 2008 году. Эксперты связывают повышенный расход масла с износом внутренней поверхности цилиндров и образованием отложений на поршневых колесах.

В этом списке также упомянуты автомобили BMW с двигателями серии N45 и N46, которые используются, например, в моделях BMW 3-Series. Замечено, что повышенный расход масла проявляется у этих автомобилей после пробега в 70 000 — 80 000 километров. Также присутствует проблема с японскими автомобилями, включая мотор 1ZZ-FE объемом 1,8 литра, установленный, например, в Toyota Corolla и Avensis. Владельцы таких машин также сталкиваются с повышенным расходом масла.

В антирейтинг также включены корейские двигатели G4KA/G4KD/G4NA, которые используются в автомобилях Kia Sportage, Soul, Ceed и Hyundai Tucson. Эти моторы становятся склонными к появлению задиров в цилиндрах при пробеге 80 000 — 100 000 километров. Повышенный расход масла является распространенной проблемой, с которой сталкиваются владельцы указанных автомобилей.

Ч1. Skoda Oktavia A5 1.6BSE. Лечим огромный жор масла.