Lada и BMW лидируют по числу отозванных автомобилей в России

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С начала 2023 года в России было отозвано почти 140 тысяч автомобилей, и по данным Росстандарта, лидерами по количеству возвращенных машин стали BMW и Lada.

Фото: Openverse

Отзывная кампания Lada связана с установкой системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и затронула 79,5 тысяч автомобилей отечественного производителя. В то время как отзывная кампания BMW связана с заменой надувных подушек безопасности у водителя и переднего пассажира и охватила 37,3 тысячи автомобилей.

Эксперты подчеркивают, что отзывные кампании являются важным элементом заботы о покупателях. Их проведение основывается на обширных статистических исследованиях, и сигналы о дефектах обычно должны набирать силу в течение продолжительного времени и поступать от сотен и тысяч автовладельцев.

Тем не менее, даже при условиях санкций и изменениях в автомобильной индустрии, отзывные кампании продолжают проводиться в России, что в значительной степени обусловлено работой автодилеров.

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