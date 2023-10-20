Эксперт Матвеев рассказал, на что нужно обратить внимания перед покупкой поддержанного автомобиля

2:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Мытье двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля может привести к серьезным проблемам и, по мнению генерального директора компании "Мой Автопрокат" Дмитрия Матвеева, считается нежелательным. Это может вызвать окисление проводки и увеличить риск возникновения проблем с автомобилем. По словам эксперта, при покупке автомобиля с пробегом важно обращать внимание на несколько ключевых моментов, чтобы избежать нежелательных сюрпризов.

Фото: openverse

Первым важным моментом является анализ объявлений о продаже автомобиля, включая количество предыдущих владельцев, тип двигателя, его мощность и тип привода. Согласно Матвееву, передний привод вполне приемлем, но при наличии заднего привода могут возникнуть проблемы с карданным валом и задним мостом. Полный привод может быть связан с проблемами раздаточной коробки. Также важно обращать внимание на идентификационный номер (VIN) и пробег автомобиля. Если данные о пробеге кажутся подозрительными, это может быть признаком того, что машина имеет неправильно указанный пробег.

Вторым ключевым моментом при покупке автомобиля с пробегом является его история. Эксперт советует проверить историю автомобиля, включая информацию о его продажах, предыдущих владельцах и цене продажи. Это поможет определить, был ли скручен пробег и была ли машина в ранее дорожно-транспортных происшествиях.

Третьим важным аспектом при покупке автомобиля с пробегом является его внешний осмотр. Покупателям рекомендуется обратить внимание на состояние тормозных колодок, порогов, дверей, и арок дверей. Эксперт предупреждает, что автомобили из мегаполисов могут иметь коррозию из-за воздействия реагентов. Также важно обращать внимание на состояние двигателя и поддона. Если двигатель был вымыт, это может скрывать потенциальные проблемы, такие как подтеки масла.

Матвеев отмечает, что осмотр автомобиля и анализ его истории помогут покупателю избежать нежелательных проблем при приобретении автомобиля с пробегом.

Осмотр б\у автомобиля перед покупкой. На что обратить внимание?