Эксперт Шапарин рассказал, какие автомобили считаются самыми опасными на дорогах России

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Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), подчеркнул, что с точки зрения безопасности на дорогах в России наиболее опасными считаются автомобили, не оснащенные современными средствами активной и пассивной безопасности. Он отметил, что среди таких машин можно выделить Lada Granta, которая изначально планировалась с системами безопасности, но потеряла их в ходе производства, что делает ее поведение на дороге нестабильным, а в случае аварии может повлечь серьезные последствия для водителя.

Фото: openverse

Антон Шапарин также назвал опасными индийские автомобили Bajaj Qute и старые китайские автомобили, которые появились на российском рынке в начале 2000-х годов. Он подчеркнул, что эти автомобили были изготовлены из тонкого металла, а системы активной безопасности были не предусмотрены для всех моделей.

Эксперт также предостерег водителей от использования ржавых или автомобилей, побывавших в авариях, так как такие машины могут иметь серьезные проблемы с жесткостью кузова и не могут быть полностью восстановлены после серьезных повреждений.

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