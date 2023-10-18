На сегодняшний день выбрать автомобиль по цене 500 000 рублей становится практически невозможной задачей. Был составлен рейтинг из пяти самых надежных автомобилей, доступных на вторичном рынке России в этом ценовом диапазоне.
На первом месте среди неподвластных времени и весьма востребованных автомобилей на вторичном рынке России находится Ford Focus. При бюджете в 500 000 рублей, вам предстоит рассматривать автомобили возрастом 10-12 лет с минимальной комплектацией. Найти подходящий вариант все же возможно, но это будет сложной задачей, учитывая, что большинство из них имеют пробег свыше 300 000 километров, сообщает "Южный автомобиль".
На втором месте в списке лучших подержанных автомобилей за 500 000 рублей идет Nissan Almera. В этом бюджете вы можете рассчитывать на автомобили, выпущенные между 2012 и 2014 годами, с пробегом около 200 000 километров. Они оснащены базовым 1,6-литровым двигателем.
Третье достойное предложение в этом ценовом диапазоне — Chevrolet Cruze. Этот популярный седан был выпущен между 2010 и 2012 годами и известен своей надежностью, комфортом и неприхотливостью.
На четвертом месте среди лучших автомобилей за 500 000 рублей на вторичном рынке России находится Lada Granta. За эту сумму можно найти более новый автомобиль возрастом 5-6 лет с пробегом до 100 000 километров, который в целом будет находиться в хорошем техническом состоянии.
Замыкает пятерку самых надежных автомобилей на вторичном рынке России бюджетный седан Hyundai Solaris. За 500 000 рублей можно приобрести автомобиль 2010-2011 года выпуска с 1,4- или 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?