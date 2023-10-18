Составлен ТОП-5 лучших автомобилей на "вторичке" до 500 тыс. рублей

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На сегодняшний день выбрать автомобиль по цене 500 000 рублей становится практически невозможной задачей. Был составлен рейтинг из пяти самых надежных автомобилей, доступных на вторичном рынке России в этом ценовом диапазоне.

Фото: Openverse

На первом месте среди неподвластных времени и весьма востребованных автомобилей на вторичном рынке России находится Ford Focus. При бюджете в 500 000 рублей, вам предстоит рассматривать автомобили возрастом 10-12 лет с минимальной комплектацией. Найти подходящий вариант все же возможно, но это будет сложной задачей, учитывая, что большинство из них имеют пробег свыше 300 000 километров, сообщает "Южный автомобиль".

На втором месте в списке лучших подержанных автомобилей за 500 000 рублей идет Nissan Almera. В этом бюджете вы можете рассчитывать на автомобили, выпущенные между 2012 и 2014 годами, с пробегом около 200 000 километров. Они оснащены базовым 1,6-литровым двигателем.

Третье достойное предложение в этом ценовом диапазоне — Chevrolet Cruze. Этот популярный седан был выпущен между 2010 и 2012 годами и известен своей надежностью, комфортом и неприхотливостью.

На четвертом месте среди лучших автомобилей за 500 000 рублей на вторичном рынке России находится Lada Granta. За эту сумму можно найти более новый автомобиль возрастом 5-6 лет с пробегом до 100 000 километров, который в целом будет находиться в хорошем техническом состоянии.

Замыкает пятерку самых надежных автомобилей на вторичном рынке России бюджетный седан Hyundai Solaris. За 500 000 рублей можно приобрести автомобиль 2010-2011 года выпуска с 1,4- или 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.