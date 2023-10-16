Адвокат Косицкая объяснила, как избежать чужих штрафов

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Владельцы автомобилей, которые решают продать свои машины, сталкиваются с потенциальными проблемами, включая возможные штрафы, накладываемые на новых владельцев. Эта ситуация вызвана существующими законодательными пробелами, согласно которым снять автомобиль с учета можно только через десять дней после его продажи.

Фото: openverse.org

Адвокат Мария Косицкая обратила внимание на негодование граждан, которые продали свои транспортные средства, по поводу расширяющейся сети систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Она отметила: "Новые владельцы не всегда аккуратно регистрируют приобретенные автомобили и используют это, чтобы избежать административной ответственности за нарушение ПДД или участие в ДТП. Это позволяет им выписывать штрафы предыдущим владельцам."

В связи с этой проблемой был представлен законопроект, который предлагает, при нотариальном оформлении продажи, позволить прежнему владельцу подать заявление на снятие автомобиля с учета в ГИБДД через портал "Госуслуги". Это позволит избежать штрафов за нарушения, совершенные новым владельцем, и обеспечит более точное определение владельца до оформления собственности новым владельцем.

Косицкая объяснила: "Этот процесс также будет распространен на организации, занимающиеся перепродажей автомобилей, обеспечивая более прозрачные процедуры при смене владельца."

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