Tesla Model Y обогнал Toyota Corolla в гонке за самым продаваемым автомобилем в мире

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Данные аналитики от Focus2Move показывают, что в августе 2023 года Tesla Model Y превзошла Toyota Corolla и стала самым продаваемым автомобилем в мире. Продажи Tesla Model Y достигли 758,6 тысяч единиц, что означает увеличение на 76,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Toyota Corolla теперь занимает второе место с продажами в размере 711,8 тысячи автомобилей, что представляет собой снижение на 3,4 процента.

Фото: openverse

В топе самых популярных автомобилей также присутствуют Ford F-Series, Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson и Toyota Camry. Завершают десятку самых продаваемых автомобилей Chevrolet Silverado, Toyota Hilux и Tesla Model 3.

Кроме того, Tesla Inc. и Илон Маск согласились выплатить компенсацию в размере 12,397 долларов каждому из 3350 инвесторов в рамках коллективного иска, связанного с информацией о намечающемся выкупе Tesla. Эта компенсация предоставляется акционерам Tesla, которые подали жалобу до конца сентября прошлого года.

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