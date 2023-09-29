Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что обсудят президент России и Си Цзиньпин: встреча пройдёт в Китае
Арестович* заявил, что Россия и Украина взаимообучаются
АТОР назвал бюджетные варианты отдыха
Скотт Риттер: встреча Зеленского и Столтенберга приблизила крах Украины
TVJ: люди бросают и усыпляют кошек из-за заблуждений об их характере
Садальского возмутила причина, по которой Россия отказалась поставлять уран в США
Жительницу Екатеринбурга нашли убитой на дачном участке: под подозрением работник
Маск поддержал идею об исключении помощи Украине из временного бюджета США
Соседи Аллы Пугачёвой перестали узнавать певицу из-за изменений во внешности артистки

Президент АвтоВАЗа рассказал, когда и кто сможет купить Lada X-Cross 5

1:49
Авто

Компания "АвтоВАЗ" планирует начать продажи своего нового автомобиля Lada X-Cross 5 "на рубеже 2023 и 2024 годов", начиная с корпоративных клиентов и затем предлагая их частным лицам. Эти машины производятся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, в сотрудничестве с восточным партнером, чье имя не было раскрыто.

Президент АвтоВАЗа рассказал, когда и кто сможет купить Lada X-Cross 5
Фото: официальный сайт Lada

Компания не уточнила конкретную стоимость Lada X-Cross 5, отметив, что она будет варьироваться в зависимости от рыночных условий и учитывать факторы, такие как увеличивающиеся логистические издержки, включение в санкционные списки США и разницу в курсах валют. Кроме того, учтен утилизационный сбор, который был увеличен по требованию "АвтоВАЗа".

Максим Соколов, глава "АвтоВАЗа", отметил, что данная модель пока не имеет глубокой локализации, что также повлияло на цену.

Lada X-Cross 5 был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Этот автомобиль — пятидверный переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Хотя он был базируется на китайском FAW Bestune T77, единственным отличием были российские бренды. "АвтоВАЗ" заявил, что это не просто копия, а "автомобиль Lada, созданный в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров".

Ранее компания объявила о планах по сборке китайских моделей на нескольких производственных площадках в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. Эти машины будут собираться из китайских компонентов и предлагаться по более доступной цене по сравнению с импортными аналогами из Китая.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

⛔️НАКОНЕЦ-ТО❗ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ LADA X CROSS 5 2023🔥 НОВОСТИ СЕГОДНЯ✅ ЛАДА Х КРОСС 5: ЦЕНА
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
Последние материалы
TVJ: люди бросают и усыпляют кошек из-за заблуждений об их характере
Садальского возмутила причина, по которой Россия отказалась поставлять уран в США
Жительницу Екатеринбурга нашли убитой на дачном участке: под подозрением работник
Маск поддержал идею об исключении помощи Украине из временного бюджета США
Соседи Аллы Пугачёвой перестали узнавать певицу из-за изменений во внешности артистки
IJERPH: измена из-за неудовлетворенности в сексе бьет по психике сильнее всего
Elite Life: цифровизация жизни является признаком бедности
Листья ореха можно успешно использовать в качестве удобрения
Матвийчук: боеспособность ВСУ становится всё более ограниченной
Собчак сообщила новые подробности о ночном звонке Кадырова: "Не самые простые 40 минут в жизни"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников