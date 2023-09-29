Президент АвтоВАЗа рассказал, когда и кто сможет купить Lada X-Cross 5

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Компания "АвтоВАЗ" планирует начать продажи своего нового автомобиля Lada X-Cross 5 "на рубеже 2023 и 2024 годов", начиная с корпоративных клиентов и затем предлагая их частным лицам. Эти машины производятся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, в сотрудничестве с восточным партнером, чье имя не было раскрыто.

Фото: официальный сайт Lada

Компания не уточнила конкретную стоимость Lada X-Cross 5, отметив, что она будет варьироваться в зависимости от рыночных условий и учитывать факторы, такие как увеличивающиеся логистические издержки, включение в санкционные списки США и разницу в курсах валют. Кроме того, учтен утилизационный сбор, который был увеличен по требованию "АвтоВАЗа".

Максим Соколов, глава "АвтоВАЗа", отметил, что данная модель пока не имеет глубокой локализации, что также повлияло на цену.

Lada X-Cross 5 был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Этот автомобиль — пятидверный переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Хотя он был базируется на китайском FAW Bestune T77, единственным отличием были российские бренды. "АвтоВАЗ" заявил, что это не просто копия, а "автомобиль Lada, созданный в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров".

Ранее компания объявила о планах по сборке китайских моделей на нескольких производственных площадках в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. Эти машины будут собираться из китайских компонентов и предлагаться по более доступной цене по сравнению с импортными аналогами из Китая.

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