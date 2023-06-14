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Новый кроссовер Lada X-Cross 5 представлен в Санкт-Петербурге

Авто

Санкт-Петербург, Россия — Lada, известная автомобильная компания, провела замечательный дебют своей последней модели кроссовера Lada X-Cross 5 на Петербургском международном экономическом форуме. Этот новый автомобиль, который должен произвести революцию на автомобильном рынке, представляет собой не что иное, как FAW Bestune T77, хотя и с отчетливым брендингом Lada. Производство этой модели начнется к концу второго квартала, и даже ходят слухи о том, что в ближайшем будущем к линейке X-Cross 5 присоединится еще один автомобиль, например, хэтчбек FAW Bestune B70. Интересно, что FAW Bestune B70 ранее был замечен на территории АвтоВАЗа, производственного предприятия, отвечающего за выпуск автомобилей Lada.

Новый кроссовер Lada X-Cross 5 представлен в Санкт-Петербурге
Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Публичный дебют на Петербургском международном экономическом форуме

Долгожданный Lada X-Cross 5 был представлен на Петербургском международном экономическом форуме, покорив публику своими впечатляющими характеристиками. Этот кроссовер производится на бывшем заводе Nissan, который теперь известен как "Лада Санкт-Петербург", и ожидается, что его производство начнется к концу этого года. Хотя он имеет общую платформу с FAW Bestune T77, основной отличительный фактор заключается в брендинге. Однако стоит отметить, что еще не все логотипы были заменены, и в результате эмблема Lada гордо украшает рулевое колесо автомобиля российского производства.

FAW Bestune T77 и его обновления

FAW Bestune T77, представленный в 2018 году, недавно претерпел ряд обновлений в 2023 году. Однако эти обновления не применимы к Lada X-Cross 5, так как он представляет собой дофакелифтовую версию кроссовера. X-Cross 5 оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 160 лошадиных сил и предлагает механическую и DCT-трансмиссии в сочетании с передним приводом для захватывающего вождения.

Цена и характеристики

Хотя подробности о цене Lada X-Cross 5 пока не раскрываются, стоит отметить, что начальная цена оригинального Bestune T77 у официальных дилеров составляет 2 169 000 рублей. В стандартную комплектацию X-Cross 5 входят такие функции, как светодиодные фары и задние фонари, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, панорамная крыша с лунным люком и подогрев передних сидений, обеспечивающие комфортную и роскошную езду.

FAW Bestune B70 и его потенциал

Ранее лифтбек FAW Bestune B70 был замечен в Инженерном центре АвтоВАЗа в Тольятти. Эта модель, официально доступная в России, оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил и 258 Нм крутящего момента в паре с 7-ступенчатой DCT или 2,0-литровым двигателем мощностью 217 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Хотя присутствие пятидверного лифтбека на заводе АвтоВАЗа ничего не подтверждает, есть серьезные основания полагать, что он может стать следующим дополнением к модельному ряду Lada.

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НОВАЯ ЛАДА Х-КРОСС 5. Что ты такое? Lada X-Cross 5. Faw T77
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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