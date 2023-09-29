Сайт Lada перегружен после старта онлайн-продаж

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После объявления о запуске онлайн-продаж автомобилей Lada официальный сайт "АвтоВАЗа" столкнулся с проблемами доступа.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

На момент 14:40 по московскому времени при попытке открыть сайт lada. ru браузер выдавал ошибку "503 Service Temporarily Unavailable". Похожая ситуация наблюдалась при попытке доступа к официальной странице Lada с нескольких компьютеров.

Позже сайт начал открываться, но с работой возникали задержки и перебои — страницы с моделями автомобилей загружались с длительной задержкой. Такие же проблемы воспроизводились на странице с пресс-релизами.

Ранее, в четверг, "АвтоВАЗ" объявил о запуске онлайн-продаж автомобилей Lada. После размещения заказа процесс совершения сделки и передачи нового автомобиля осуществляются в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти.

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