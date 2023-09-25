В России резко упали биржевые цены на топливо

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За неделю стоимость бензина марки АИ-92 уменьшилась на 20,7%, марки АИ-95 — на 21,5%, а также дизельного топлива почти на 18%. Однако потребителям придется подождать, прежде чем они смогут увидеть снижение цен на бензин на заправках.

Фото: Openverse

Решение властей о запрете экспорта бензина и дизеля, которое было принято на прошлой неделе, сильно сказалось на биржевых ценах на топливо. Снижение началось еще на новостях о готовящихся экстренных мерах со стороны правительства, и когда они были официально введены, биржа отреагировала соответствующим образом. Однако, по крайней мере на АЗС, принадлежащих независимым топливным компаниям, которые закупают бензин и дизель на бирже, цены останутся высокими еще достаточно долгое время, сообщает издание "BFM.ru".

По мнению экспертов, если запрет на экспорт снимут через две-три недели, а может быть, даже через месяц, спрос на дизель резко возрастет сразу после анонса этой новости, и цены снова начнут расти.