АвтоВАЗ запустил продажи Lada Granta Sport

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Компания "АвтоВАЗ" объявила о начале продаж новой LADA Granta Sport. Эта версия автомобиля оснащена мощным двигателем мощностью 118 лошадиных сил и специально настроенной под активное вождение подвеской. LADA Granta Sport представлена в двух вариантах кузова — седан и лифтбек. Об этом сообщает пресс-служба производителя, ссылаясь на информацию от "Автоновости дня".

Фото: Openverse

Основным улучшением в автомобиле является двигатель, который был увеличен до 118 лошадиных сил и претерпел существенные изменения. Специалисты внесли коррективы в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм и программу контроллера, чтобы увеличить его мощность и тягу. Прямоточный выпуск придаёт спортивному звуку при ускорении, отсутствующему в обычных моделях Granta. Кроме того, Granta Sport получила заниженную подвеску на 20 мм и спортивно настроенное шасси. Это улучшает управляемость на дороге, а специальные амортизаторы обеспечивают надёжный контакт колёс с дорогой и сохраняют комфорт на общественных дорогах.

Среди других характерных особенностей спортивной версии Granta можно выделить специальные мягкие шины, эффективные дисковые тормоза вместо барабанных, спортивный аэродинамический обвес кузова с красными акцентами и интерьер с контрастными элементами, а также сиденья с выраженной боковой поддержкой.

Цены на LADA Granta Sport существенно выше по сравнению с обычной версией. Минимальная цена для седана составляет 1 249 900 рублей, а для лифтбека — на 40 тысяч рублей выше.

Lada Granta Sport 2023 - теперь и лифтбек