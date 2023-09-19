В Белоруссии запустят производство китайских автомобилей Hongqi

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По информации министра промышленности Белоруссии, Александра Огородникова, в стране в самое ближайшее время стартует процесс сборки китайских автомобилей Hongqi. Первая партия из 36 комплектов автомобильных деталей уже доставлена на территорию завода "Юнисон". В оставшееся время текущего года на белорусском предприятии планируется собрать примерно тысячу автомобилей марки Hongqi.

Фото: openverse

На заводе "Юнисон", как уже сообщалось ранее, планируется сборка среднеразмерного кроссовера HS5. Белорусские специалисты посетили китайское производство Hongqi в Урумчи в начале текущего года. Официальный запуск сборочной линии, где автомобили будут собираться из комплектующих, запланирован на 21 сентября. Начально это будет крупноузловая сборка, но в будущем планируется увеличение локализации производства, вплоть до создания полного цикла.

До конца текущего года "Юнисон" соберёт примерно тысячу автомобилей, но, судя по словам Александра Огородникова, этот объём может расти в следующем году, который он описал как очень перспективный.

Марка Hongqi является новым участником белорусского рынка, и недавно был открыт первый салон марки в Минске. В продаже уже доступны четыре модели в максимальной комплектации, включая электрокроссовер E-HS9, седаны H9 и H5, а также роскошный внедорожник HS5, сообщает motor.ru.

В планах — добавление электроседана E-QM5, а также моделей HS3 и H7 в следующем году. В Россию поставки автомобилей премиум-класса Hongqi начались в мае 2023 года, сначала с четырех моделей. Начальная цена седана H5 составляет 4,49 миллиона рублей. Концерн FAW, владеющий маркой Hongqi, планирует открыть в России до конца года 12 автосалонов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону и Сочи.

Ожидается, что сборка автомобилей Hongqi в Белоруссии снизит стоимость китайских премиум-автомобилей, что уже привлекло внимание таких компаний, как "Яндекс такси" и государственные организации. Возможно, часть из тысячи собранных автомобилей Hongqi будет отправлена в Россию, где они уже засветились в парках Федеральной службы охраны и ФСБ.