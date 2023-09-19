По информации министра промышленности Белоруссии, Александра Огородникова, в стране в самое ближайшее время стартует процесс сборки китайских автомобилей Hongqi. Первая партия из 36 комплектов автомобильных деталей уже доставлена на территорию завода "Юнисон". В оставшееся время текущего года на белорусском предприятии планируется собрать примерно тысячу автомобилей марки Hongqi.
На заводе "Юнисон", как уже сообщалось ранее, планируется сборка среднеразмерного кроссовера HS5. Белорусские специалисты посетили китайское производство Hongqi в Урумчи в начале текущего года. Официальный запуск сборочной линии, где автомобили будут собираться из комплектующих, запланирован на 21 сентября. Начально это будет крупноузловая сборка, но в будущем планируется увеличение локализации производства, вплоть до создания полного цикла.
До конца текущего года "Юнисон" соберёт примерно тысячу автомобилей, но, судя по словам Александра Огородникова, этот объём может расти в следующем году, который он описал как очень перспективный.
Марка Hongqi является новым участником белорусского рынка, и недавно был открыт первый салон марки в Минске. В продаже уже доступны четыре модели в максимальной комплектации, включая электрокроссовер E-HS9, седаны H9 и H5, а также роскошный внедорожник HS5, сообщает motor.ru.
В планах — добавление электроседана E-QM5, а также моделей HS3 и H7 в следующем году. В Россию поставки автомобилей премиум-класса Hongqi начались в мае 2023 года, сначала с четырех моделей. Начальная цена седана H5 составляет 4,49 миллиона рублей. Концерн FAW, владеющий маркой Hongqi, планирует открыть в России до конца года 12 автосалонов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону и Сочи.
Ожидается, что сборка автомобилей Hongqi в Белоруссии снизит стоимость китайских премиум-автомобилей, что уже привлекло внимание таких компаний, как "Яндекс такси" и государственные организации. Возможно, часть из тысячи собранных автомобилей Hongqi будет отправлена в Россию, где они уже засветились в парках Федеральной службы охраны и ФСБ.
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