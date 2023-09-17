Бизнес-такси «Яндекса» пополнится китайским седаном Hongqi

Белорусский завод "Юнисон" собирается выпускать автомобили премиум-класса Hongqi под брендом китайского концерна FAW. Ожидается, что производство начнется 21 сентября, и кроссовер HS5 станет первой моделью, которая будет собрана на заводе.
Вот некоторые ключевые детали:
Контракт с Яндекс такси: Белорусский завод "Юнисон", как сообщается, ведет переговоры с Яндекс Такси о поставке автомобилей Hongqi для их службы такси. Четырехдверные модели H5 и H9 уже включены в классификатор Яндекс такси.
Сборка в Беларуси: Сборка автомобилей Hongqi в Беларуси будет осуществляться из автомобильных комплектов, причем первая партия из 36 комплектов уже доставлена на завод Unison. Ожидается, что к концу года под Минском будет собрано около 1000 автомобилей Hongqi.
Снижение цен: Ожидается, что перенос производства в Беларусь приведет к снижению цен примерно на десять процентов. В результате кроссовер HS5 может стоить в Беларуси около 47 600 долларов по сравнению с ценой в 4,99 миллиона рублей (приблизительно 68 000 долларов) в России.
Планы производства в России: Первоначально планировалось наладить производство автомобилей Hongqi в России на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области. Однако в настоящее время нет никакой новой информации относительно этого сотрудничества между Россией и премиальным китайским брендом.
Переход к производству автомобилей Hongqi в Беларуси потенциально может сделать эти автомобили премиум-класса более доступными для потребителей в регионе и расширить присутствие китайского бренда на рынке.
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