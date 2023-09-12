В Заксобрании Санкт-Петербурга предложили отбирать водительские права у должников по штрафам

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в порядок действия водительского удостоверения, если его владелец имеет десять и более неоплаченных штрафов.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Этот инициативный шаг был обращен Крупником к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. По мнению Крупника, несмотря на различные технологические и юридические инновации в области дорожного движения, некоторые водители продолжают нарушать Правила дорожного движения. Он отмечает, что в СМИ часто сообщается о том, что виновники серьезных ДТП часто являются нарушителями ПДД, имеющими большое количество неоплаченных штрафов, которых может быть и десятки и сотни.

С 11 июля водительские права военнообязанных ограничиваются, если они не являются в военкомат по повестке. Кроме того, уклоняющиеся от службы в армии не имеют права сдавать экзамен в ГИБДД, сообщает dp. ru. В августе текущего года количество нарушителей на дорогах Петербурга выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Всего камеры фиксации зарегистрировали 1,2 миллиона случаев нарушения Правил дорожного движения, и 92% из них были связаны с превышением скорости.