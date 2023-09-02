Более половины российских водителей не знают о новых штрафах

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Более половины российских автолюбителей не ознакомились с новыми штрафами, действующими с 1 сентября, как сообщила пресс-служба автомобильного сервиса "Авто.ру".

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Самый низкий уровень информированности о новых штрафах можно наблюдать среди водителей из Воронежа (60%), Нижнего Новгорода (45%), Красноярска (49%), Омска (30%), Перми (23%), Уфы (20%) и Самары (17%).

Самые информированные автолюбители проживают в Казани (55%), Москве (50%), Волгограде (50%), Екатеринбурге (49%) и Санкт-Петербурге (48%).

Информация об ужесточении контроля за степенью затемнения автостекол вызвала равнодушие у большинства водителей (33%).

Однако, когда речь заходит о штрафах за неисправную систему ABS, для некоторых водителей это стало поводом проверить состояние своего автомобиля. Уже 27% владельцев машин успели убедиться в работоспособности своей системы ABS, чтобы избежать штрафов за езду с неисправной системой. Каждый четвертый водитель (27%) готов к этому нововведению, более 20% планируют проверить свои автомобили в сентябре, и 23% не считают необходимым проводить дополнительные осмотры своих машин.

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Штрафы ГИБДД с 1 сентября 2023