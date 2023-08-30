В Брянской области предприимчивые люди активно воссоздают автомобильный бизнес, схожий с динамичными временами 1990-х годов, путём импорта иномарок через границу. Об этом сообщает публикации в издании "Брянские новости".
Предприниматели мастерски пользуются разнообразными льготами, предоставляемыми таможенными службами. По данным публикации, согласно сервису "Авито Авто", предложение подержанных иностранных автомобилей в этом регионе в июне-июле 2023 года увеличилось на 60,2% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты автомобильного рынка также отметили увеличение интереса покупателей к таким автомобилям на 51,3%. Стоимость предлагаемых машин можно назвать довольно высокой — в среднем составляет 2,6 млн рублей. Самыми популярными брендами оказались Renault, BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz.
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