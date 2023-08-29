Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Южнокорейские компании помогут производству Lada на АВТОВАЗе
В селе в Омской области ввели карантин из-за вспышки бешенства
Успешное испытание отделения шасси российского ближнемагистрального самолета SJ-100
Hill: Трампу могут запретить участвовать в выборах из-за поправки к Конституции США
Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки личного состава ВСУ
Трухан: через несколько лет такой СВО российской армии не останется равных
Депутат Шеремет: России пора испытать свои мощнейшие баллистические ракеты
Новые правила запретили высаживать из поезда несовершеннолетних безбилетников
Учёные обнаружили пряность, которая помогает при похудении

Стабильно высокий спрос на легковые автомобили в России, несмотря на рост цен

3:56
Авто

Несмотря на рост цен, спрос на легковые автомобили на российском рынке в августе остается стабильно высоким, и, по прогнозам, в этом месяце будет установлен рекорд продаж. Продажи автомобилей в России составят около 107 тыс. единиц, что всего на 10 тыс. единиц ниже августовских показателей докризисного 2021 года.

Стабильно высокий спрос на легковые автомобили в России, несмотря на рост цен
Фото: openverse

Как сообщает "Автостат", за неделю с 21 по 27 августа в России было продано 23 800 легковых автомобилей, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, показавшей самый низкий результат месяца — 22 400 машин. Эти показатели примерно соответствуют второй неделе месяца, на которой было продано 23 100 единиц.

Ожидание обновления прайс-листов в связи с ослаблением рубля и повышением утилизационного сбора с 1 августа привело к всплеску спроса в первую неделю месяца (с 31 июля по 6 августа), что привело к рекордным продажам — 28 900 автомобилей. Однако последующее повышение цен и повышение ставки ЦБ РФ в середине месяца все же снизили темпы продаж автомобилей в России.

Эксперты рынка, такие как Андрей Ольховский, генеральный директор компании "АвтоДом", отмечают, что спрос на новые автомобили в августе совпал с ожиданиями месяца, на что не повлияли колебания курсов валют. Он подчеркнул, что покупка автомобиля, как правило, не совершается за один день.

Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ "Авилон", отметил, что существенного падения спроса на новые автомобили в августе не произошло. Средняя цена нового автомобиля в августе выросла до 3 млн. руб. из-за повышения утилизационного сбора и низкого курса рубля. Однако на протяжении всего месяца спрос оставался стабильным, считает руководитель дилерского направления автомаркета Fresh Евгений Житнухин.

Свою роль сыграло и наличие на складе автомобилей из старого прайс-листа. Андрей Ольховский сообщил, что такие автомобили будут находиться в салонах еще примерно месяц.

Андрей Каменский отметил, что автомобили из ранее ввезенных партий в настоящее время представлены в дилерских центрах в очень ограниченном количестве. Евгений Житнухин также сообщил, что к концу текущего месяца автомобилей по старым ценам в дилерских центрах практически не останется.

Учитывая данные "Автостата" и "Коммерсанта", ожидается, что августовский авторынок составит около 107 000 новых легковых автомобилей, продолжая тенденцию восстановления. Предыдущий месячный рекорд был установлен в июле, когда продажи достигли 95 700 единиц, превысив отметку в 100 000 единиц, чего не наблюдалось с 2021 года. Согласно данным за 2021 год, итоговые показатели августа будут примерно на 10 000 единиц ниже, чем в докризисном августе. По итогам 7 месяцев в России было продано 497 200 новых легковых автомобилей, сообщает "Автостат" на основе данных "Электронного паспорта".

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что в ближайшие месяцы, за исключением низких сезонов, реалистичным является сценарий продаж в районе 100 000 единиц. Он обращает внимание на сохраняющийся высокий уровень неудовлетворенного потребительского спроса, который формируется с весны 2022 года на фоне дефицита предложения на авторынке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ситуация на рынке авто июль-август 2023. Срочно покупать или ждать? Что будет дальше!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
"Закрыть море и сбивать всё": военные решили нейтрализовать разведчиков НАТО
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
Последние материалы
Круизный лайнер с тысячами пассажиров врезался в нефтяной танкер на Майорке
"Гуаньча": Польша собирается воевать за территории с Белоруссией и Литвой
Стабильно высокий спрос на легковые автомобили в России, несмотря на рост цен
Ученые во главе с Оливией Лич рассказали о пользе сауны для сердца
В Приморье ищут бурого медведя с бидоном на голове
Япония может подать жалобу в ВТО в связи с запретом КНР на импорт японских морепродуктов
В Китае в мужчину 2 раза подряд за 5 минут попала молния, и он выжил
Ученые выяснили, что есть связь между сном и заработной платы
Хакасская прокуратура обратилась в суд из-за отсутствия доступа к почте у инвалидов
Отец погибшей школьницы из Каменска-Уральского обвинил следователей в бездействии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников