Стабильно высокий спрос на легковые автомобили в России, несмотря на рост цен

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Несмотря на рост цен, спрос на легковые автомобили на российском рынке в августе остается стабильно высоким, и, по прогнозам, в этом месяце будет установлен рекорд продаж. Продажи автомобилей в России составят около 107 тыс. единиц, что всего на 10 тыс. единиц ниже августовских показателей докризисного 2021 года.

Фото: openverse

Как сообщает "Автостат", за неделю с 21 по 27 августа в России было продано 23 800 легковых автомобилей, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, показавшей самый низкий результат месяца — 22 400 машин. Эти показатели примерно соответствуют второй неделе месяца, на которой было продано 23 100 единиц.

Ожидание обновления прайс-листов в связи с ослаблением рубля и повышением утилизационного сбора с 1 августа привело к всплеску спроса в первую неделю месяца (с 31 июля по 6 августа), что привело к рекордным продажам — 28 900 автомобилей. Однако последующее повышение цен и повышение ставки ЦБ РФ в середине месяца все же снизили темпы продаж автомобилей в России.

Эксперты рынка, такие как Андрей Ольховский, генеральный директор компании "АвтоДом", отмечают, что спрос на новые автомобили в августе совпал с ожиданиями месяца, на что не повлияли колебания курсов валют. Он подчеркнул, что покупка автомобиля, как правило, не совершается за один день.

Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ "Авилон", отметил, что существенного падения спроса на новые автомобили в августе не произошло. Средняя цена нового автомобиля в августе выросла до 3 млн. руб. из-за повышения утилизационного сбора и низкого курса рубля. Однако на протяжении всего месяца спрос оставался стабильным, считает руководитель дилерского направления автомаркета Fresh Евгений Житнухин.

Свою роль сыграло и наличие на складе автомобилей из старого прайс-листа. Андрей Ольховский сообщил, что такие автомобили будут находиться в салонах еще примерно месяц.

Андрей Каменский отметил, что автомобили из ранее ввезенных партий в настоящее время представлены в дилерских центрах в очень ограниченном количестве. Евгений Житнухин также сообщил, что к концу текущего месяца автомобилей по старым ценам в дилерских центрах практически не останется.

Учитывая данные "Автостата" и "Коммерсанта", ожидается, что августовский авторынок составит около 107 000 новых легковых автомобилей, продолжая тенденцию восстановления. Предыдущий месячный рекорд был установлен в июле, когда продажи достигли 95 700 единиц, превысив отметку в 100 000 единиц, чего не наблюдалось с 2021 года. Согласно данным за 2021 год, итоговые показатели августа будут примерно на 10 000 единиц ниже, чем в докризисном августе. По итогам 7 месяцев в России было продано 497 200 новых легковых автомобилей, сообщает "Автостат" на основе данных "Электронного паспорта".

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что в ближайшие месяцы, за исключением низких сезонов, реалистичным является сценарий продаж в районе 100 000 единиц. Он обращает внимание на сохраняющийся высокий уровень неудовлетворенного потребительского спроса, который формируется с весны 2022 года на фоне дефицита предложения на авторынке.

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